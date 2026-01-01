Учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидат-президентска двойка, ще се проведе днес, 8 септември, от 17:00 часа.

На 24 юли стана ясно, че Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори на 25 октомври, а в началото на септември тя обяви, че участва в надпреварата за „Дондуков“ 2 заедно с Кирил Вълчев.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев влизат заедно в битката за „Дондуков“ 2 (ВИДЕО)

Тогава президентът Йотова заяви, че в инициативния комитет ще се включат граждански и неправителствени организации, политически партии, както и авторитети от различни сфери.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев вече получиха подкрепата на БСП, „Прогресивна България“ и ВМРО.

Президентът Илияна Йотова покани примата на българската естрада Лили Иванова да застане зад нея и Кирил Вълчев като кандидат-президентска двойка, а изпълнителката прие.

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По информация на NOVA сред членовете на инициативния комитет ще бъдат бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов и бившият председател на Народното събрание и министър на културата Вежди Рашидов.

Зад кандидатурата на Илияна Йотова застава внушителен състав от авторитетни българи, като за председател на нейния инициативен комитет е избран световноизвестният учен и полярен изследовател проф. Христо Пимпирев. Подкрепа оказва и първият български космонавт Георги Иванов, който остава емблематична фигура в съвременната история на страната, съобщава Vesti.bg

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Медицинската и научна общност е представена от акад. Лъчезар Трайков, световнопризнат невролог с водещи изследвания в областта на деменциите и Алцхаймер, който е бивш ректор на Медицинския университет в София и председател на Дружеството по неврология.

Българската археология и опазването на културно-историческото наследство имат силно застъпничество в лицето на проф. Николай Овчаров, популярен с мащабните разкопки на древния скален град Перперикон и храма край Татул, и проф. Людмил Вагалински - дългогодишен директор на Националния археологически институт с музей при БАН, главен редактор на списание „Archaeologia Bulgarica“ и ръководител на ключовите проучвания в античния град Хераклея Синтика.

Политическия сегмент и лявото пространство в комитета представлява лидерът на БСП Крум Зарков.

Централната избирателна комисия приема заявленията за регистрация на инициативните комитети за изборите през октомври до 14 септември, а срокът за регистрация на партии и коалиции е до утре, 9 септември.