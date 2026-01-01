Милиардерът Илон Мъск заяви днес, че може да поеме заплатите на служителите на Управлението за сигурност в транспорта (Transportation Security Administration“ - TSA), които не получават възнаграждения за втори път в рамките на шест месеца на фона на продължаващата бюджетна битка, предаде Ройтерс.

Бюджетният блокаж за финансирането на министерството на вътрешната сигурност, под чието ръководство е Управлението за сигурност в транспорта, продължава вече пета седмица.

Служителите по сигурността и други работещи за ведомството са подложени на натиск да работят без заплащане, докато на опашките за проверка за сигурност на някои летища понякога се чака с часове.

"Бих искал да предложа да платя заплатите на служителите на Управлението за сигурност в транспорта по време на тази бюджетна парализа, която засяга негативно живота на толкова много американци на летищата в страната", написа Мъск, който е най-богатият човек на планетата, в социалната мрежа "Екс".



Засега министерството на вътрешната сигурност, Управлението за сигурност на транспорта и представители на предприемача не са отговорили на запитванията за коментар.



Според авиокомпании и туристически организации броят на отсъстващите от работа служители по сигурността, работещи за ведомството, може отново да нарасне до 50 000 този уикенд. Служителите на ведомството печелят средно 61 000 д. годишно, според федерални данни.