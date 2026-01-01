48-годишен мъж от Перник е задържан за нарушаване на съдебна заповед за незабавна защита, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден вчера във Второ районно управление от 38-годишна жена, която съобщила, че в периода от 19 март до момента мъжът, с когото е имала връзка, многократно е нарушавал наложената му забрана. По думите ѝ той е отправял заплахи и закани по телефона.

При проверката е установено, че това не е първи случай на неспазване на съдебната мярка от страна на мъжа.

Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано бързо производство, уведомена е прокуратурата, а работата продължава.