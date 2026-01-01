В никополско село са открити бележник и тетрадка с имена и посочени цифри срещу тях, както и 815 евро, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

На територията на община Никопол е имало специализирана операция за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и изборното законодателство. Извършени са претърсвания в магазин и в частен дом в село Драгаш войвода.

Установени са бележник и тетрадка с изписани имена на хора и посочени цифри срещу всяко едно от тях, и два хартиени плика с 815 евро различни по номинал. За случая е уведомен дежурен прокурор в Районната прокуратура в Плевен. Образувано е досъдебно производство.

Списъците и паричните суми са приобщени като веществени доказателства. Работата по случая продължава разследващ полицай при Районното управление в Никопол.

Преди два дни във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев съобщи, че общо 17 тетрадки и един тефтер със списъци с имена и вписани срещу тях суми, 113 образци на бюлетини за предстоящите избори и 4115 евро в брой са открити и иззети на територията на област Плевен.