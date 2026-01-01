Мъж е задържан за домашно насилие спрямо съпругата му в Доспат, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

48-годишният мъж нападнал 49-годишната си съпруга, като ѝ нанесъл няколко удара в главата. Той е изпробван за употреба на алкохол, като техническото средство отчело 2,29 промила.

По случая в Районното управление в Девин е образувано бързо производство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Това е трети случай на регистрирано домашно насилие в региона. По-рано този месец бързо производство беше образувано срещу 23-годишен мъж от Севлиево за причиняване на лека телесна повреда. Според полицията той е нанесъл удари с юмруци и крака на украинска гражданка, с която живее на семейни начала, в жилище в Смолян.

Друг случай бе регистриран в Районното управление в Мадан, където също е образувано бързо производство срещу 35-годишен мъж от село Средногорци за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие. По данни на полицията той е влязъл в дома на баба си и дядо си и е проявил агресивно поведение, като тестът му за алкохол е отчел 2,11 промила.