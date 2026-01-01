Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на разположение на перничани на 16 април, съобщиха от Общината.

Той ще работи във времето от 10:00 до 13:30 часа на ул. „Физкултурна“ в центъра на града, при паркинга до Регионалния исторически музей, и от 13:30 до 16:30 ч. в квартал „Изток“, на ул. „Благой Гебрев“, пред административния център.

Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са: живак и живаксъдържащи уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, фармацевтични продукти, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали и др.

Със сключването на договор с предмет „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 г. Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда, допълват от общинската администрация.

Това е поредната кампания за събиране на опасни отпадъци на територията на миньорския град. Предишната бе в края на септември м.г. Освен в областния град, мобилен пункт за събиране на опасни битови отпадъци имаше и в община Радомир.