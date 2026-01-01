Разследват сбиване във Велико Търново, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 14 април. Сигналът за случая е получен от единия от участниците.

Скандалът е станал между трима мъже - на 24, 26 и 30 години, двама от тях известни на органите на реда, единият е и осъждан.

На най-възрастният е била нанесена прободна рана в гърба.

Той се качил в автомобил, блъснал при потеглянето 26-годишният и се отправил към болницата, където бил приет за лечение.

Блъснатият мъж е бил прегледан и е задържан. Най-младият участник също е арестуван.