Продължават акциите за купен вот в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 14 април в областния град са открити черен тефтер с имена и изписани номера и кубче с лепящи се листчета с имена и номера, въздушен пистолет и въздушна пушка.

Задържан е 31-годишният ползвател на жилището. За случая е уведомена прокуратурата. От търговски обект в Дупница и в село Червен брег са иззети две тетрадки с изписани имена и номера.

Дупнишки полицаи са задържали 21-годишен мъж за пуснати в обръщение неистински парични средства. Извършителят на деянието е установен час след подаването на сигнала от управителя на търговски обект, че са установили две банкноти по 200 евро в оборота, които са неистински.

Задържана е 43-годишна жена в Рила за действия, нарушаващи изборните права на гражданите. При извършени процесуални действия в дома ѝ - след получен сигнал, че жената се готви да купува гласове в полза на определена политическа сила, са открити 4500 евро.

В Районно управление-Бобов дол е образувано бързо полицейско производство за нарушаване на изборното законодателство - 58-годишна жена е организирала предлагането на имотна облага с цел гласуване в полза на определена политическа партия.