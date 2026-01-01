Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали, и гранични полицаи предотвратиха евентуален незаконен превоз на овце от Гърция.

Вносът на живи животни от южната ни съседка е абсолютно забранен заради наличието на шап и шарка там, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Задържаха четирима българи в Гърция за незаконен превоз на овце

Петте овце са открити при рутинна проверка на пътя Маказа – Нимфея в микробус с българска регистрация. Те са били без задължителната ушна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи, удостоверяващи произхода и здравния им статус.

В хода на проверката шофьорът е заявил, че животните са от село Чорбаджийско. Извършената последваща проверка на място е установила обаче, че това не отговаря на истината.

Предвид липсата на идентификация и документи, както и поради невъзможността да бъде установен произходът им, съществуват основателни съмнения, че животните са нелегално вкарани в България от Гърция.

Гръцките власти хванаха двама българи, опитали да пренесат овце в багажник

С оглед опазване на животновъдния сектор в България и в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност животните са евтаназирани по хуманен начин. Шофьорът на микробуса е задържан от полицията за 24 часа.

БАБХ напомня, че транспортирането и търговията с животни без необходимата идентификация и документи са сериозни нарушения на законодателството и крият риск от разпространение на заболявания.

Над 370 тона храни не са допуснати в нашата страна през външните граници на Европейския съюз от началото на март до 5 април. Общо 51 пратки са спрени след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните. Повечето от тях са на ГКПП „Капитан Андреево“, припомня БТА.