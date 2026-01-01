Пътни полицаи предотвратиха евентуална трагедия на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал вчера следобед, когато екип на сектор „Пътна полиция“, по време на обход, получил сигнал за спрян автомобил в аварийната лента на виадукта „Рибни вир“ и млада жена, която се разхожда в близост до моста.

Униформените незабавно се насочили към мястото и открили жената във видимо нестабилно емоционално състояние. В разговор с тях тя признала, че има намерение да скочи. Служителите на реда успели да я разубедят и успокоят, след което я откарали до своята база на магистралата, където ѝ оказали подкрепа.

„На чаша чай полицаите продължили да разговарят с нея и да й вдъхват увереност“, разказаха от полицията.

Организирано е транспортирането ѝ до столична болница за преглед и помощ.