Звената „Български документи за самоличност“ към ОДМВР – Перник съдействат на хората без валидни лични документи да упражнят правото си на глас в изборния ден, съобщиха от полицията.

От 14 април е започнало издаването на удостоверения за гласуване, като до момента са издадени пет – четири в Перник и едно в Радомир. До 9 април в региона са издадени ускорено и над 200 лични карти.

В периода от 14 до 19 април се приемат заявления за бързо издаване на лични карти, както и за издаване на удостоверения за гласуване. Документите се предоставят на лица с изгубени, откраднати, повредени или изтекли лични карти, както и на навършили 18 години без издадена лична карта.

Удостоверенията се издават само след подадено заявление за нов документ за самоличност и важат единствено за изборния ден – 19 април.

Звената ще работят с удължено работно време – на 18 април от 08:30 до 17:30 ч., а на 19 април от 08:30 до 19:30 ч., като приемът на заявления ще приключва съответно в 17:00 и 19:00 часа.