Отношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела и имат все по-голямо значение за преобладаващата част от света, заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, цитиран от ТАСС.

Първият дипломат на Русия пристигна в Китай на 14 април за двудневно официално посещение, по време на което двете страни ще съгласуват позициите си, както каза Пекин, по актуалните международни въпроси.

"Отношенията между Русия и Китай играят ролята на стабилизатор в международните дела. Тяхното значение се засилва все повече и повече за останалия свят, за преобладаващата част от света, която не иска проблеми и турболеции, а спокойни условия за устойчиво развитие", подчерта руският дипломат.

Лавров отбеляза, че чрез своето сътрудничество руският държавен глава Владимир Путин и китайският президент Си Цзинпин "демонстрират високата устойчивост към сътресенията, които са обхванали съвременния свят, както в икономически, така и в геополитически план и за съжаление тези противоречия все повече придобиват военно измерение".

Освен това Лавров информира Си за срещата си с китайския външен министър Ван И и по-конкретно за обсъжданата подготовка за визита на Путин в Китай.

„Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван“

Лавров се срещна и с министъра на външните работи на Китай Ван И, предаде ТАСС. „Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван, а също така нагнетява обстановката около Корейския полуостров, заяви руският външен министър.

"Ако говорим за източната част на евразийския континент, то и тук не спират много, много опасните игри", каза Лавров, посочвайки и въпроса за Тайван, и въпроса за Южнокитайско море, напрежението на Корейския полуостров и "в пространството, което дълги години беше пространство на сътрудничество и добросъседство, така нареченото АСЕАН-центрично пространство".

"Убеден съм, че днес ще можем да обсъдим конкретно нашите практически стъпки в духа на инициативите, предложени от председателя на Китайската народна република относно глобалната сигурност и други направления, както и в духа на инициативата на руския президент Владимир Путин за формиране на евразийска общоконтинентална архитектура на сигурността", отбеляза шефът на руската дипломация.

Китай и Русия трябва да изведат взаимноизгодното стратегическо сътрудничество във всички области на по-високо ниво, каза от своя страна Ван И по време на срещата си в Пекин с Лавров.

"Хегемонията и вредите от нея се проявяват все по-силно, системата на глобалното управление преживява дълбоко преустройство, а делото на мира и развитието на човечеството продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства", посочи Ван И. Той посочи, че китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа", сътрудничеството във всички сфери преминава през изпитания и става само по-здраво.

Той допълни, че Китай и Русия, като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена, демонстрират на света, че "дори срещу течението съществува правилен път, а в епохата на промените отговорността е особено важна".

Ван И припомни, че тази година се навършват 30 години от установяването на отношенията на всеобхватно стратегическо партньорство и взаимодействие между Китай и Русия, както и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество.

Китайският външен министър добави, че Пекин и Москва трябва да се възползват от тази историческа възможност, да отговорят на изискванията на времето, да изпълнят изцяло важните споразумения, постигнати от държавните глави, и да изведат китайско-руското стратегическо партньорство и взаимноизгодното сътрудничество във всички области на по-високо ниво.

Визитата на Лавров се осъществява във време на усилена дипломатически дейност, изострена от кризата в Близкия изток. Китай и Русия са партньори на Иран и съперници на САЩ. Вчера руският външен министър разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи.

Пекин посреща в последните дни редица чуждестранни лидери, обезпокоени от развоя на събитията в Близкия изток, въпреки че това не беше обявено като централна тема и причина за посещението им. В китайската столица освен Лавров пристигнаха престолонаследникът на емирство Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян, испанският премиер Педро Санчес и виетнамският президент То Лам.

"Китай е готов да продължи да играе градивна роля и да съдейства за възстановяването на мира и спокойствието в района на Персийския залив, заяви вчера пред престолонаследника на Абу Даби китайският премиер Ли Цян, цитиран от агенция Синхуа.