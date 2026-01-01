Задържаха прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

„Примката се затегна! Белезниците щракнаха“, написа той във Facebook.

„Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП“, заяви Кандев.

Припомняме, че Васил Михайлов е известен още като „прокурорския син” от Перник. От юни 2025 година той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване.

Михайлов беше обявен за общодържавно издирване. По-късно той направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн. В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване.