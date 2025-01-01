Васил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, така че нищо не му дължа. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Това разказа Павел Павлов в студиото на "Здравей, България". Той е човекът, подал сигнал за побой срещу Васил Михайлов, преди прокурорският син да изчезне безследно преди повече от два месеца.

Павел сподели, че е бил заплашен след като се е качил в колата. "Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари. 9 години съм живял в Англия. Никога не съм бил приятел на Васил, но се познавахме. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия, ножове, палка и мачете. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож. Васил каза, че ще ми покаже какво може да направи на хора, които му казват "не". Нанесе ми няколко удара в главата и ребрата. Те не са счупени от други хора, на които съм дължал пари. Не знам как успях да избягам от сблъсъка в колата. Опитах да сляза в движение, но той ме задържа, а автомобилът изгасна. Отскубнах се, избягах в гората. Още докато пътувах в колата видях как идват още хора с мачете. Двама от тях са задържани по случая, разпознал съм ги", разказа мъжът.

Той сподели, че след това се е качил на дърво. "Всички тръгнаха да ме търсят, а аз отгоре ги виждах. В този момент писах на сестра ми, защото не можех да говоря по телефона. Чувах как Васил казва да ме наръгат, ако ме видят. Мислех, че ще ме убият. Той е рекетьор, ходи из града при невинни хора и опитва да ги тероризира. Целта му е да всява страх. Докато бях на дървото някой звънна на един от приятелите на Васил и каза, че полицията идва. Заснел съм ги отгоре, когато му дойде времето всичко ще се види", разказа още Павлов. И категорично отрече да употребява наркотици.

"Многократно се опита да се свърже с мен след като започнаха да го издирват, предложи ми немалко пари за тази цел, свърза се със семейството ми, но никой не поддаде. Никога не бих се отказал, защото знам какво ми причини. Имам близки, които могат да заплатят определена сума, затова имаше интерес да ме рекетира", разкри още мъжът.

Защитникът на Павел адвокат Зорница Костова уточни, че поради текущото разследване се налага някои детайли да останат неразкрити засега. "Била е създадена предварителна организация, целта на Михайлов не е била разговор. Напоследък негов защитник изпраща свидетели по случая, които да бъдат разпитани. Те са подготвени за събиране на доказателства в подкрепа на тезата на защитата. Има един случай на пострадал свидетел потърси контакт с Павел, за да изнесе данни, че се страхува от Михайлов. Този човек сподели страховете си и оказахме съдействие, за да подаде жалба. В рамките на 24 часа обаче той промени мнението си и даде показания в подкрепа на издирвания", посочи тя.

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (бел.ред. Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112.

В споменатото видеоизявление Михайлов коментира „случката в гористата местност” с Павел. Мъжът бил барман в едно от най-оборотните заведения в града. Прокурорският син не отрича, че той му е дължал пари. „Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен да за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям”, казва още той.

В разказа си той обяснява и за „счупените ребра” и „хематоми по лицето” на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари: „Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били, има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата”.

Според Михайлов именно тогава Павел му е показал, че има „счупени ребра”, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората. „Тези счупени ребра се оказва обаче, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това”, допълва прокурорският син.

От началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест, е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си, а никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.