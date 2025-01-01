Анкетна комисия в гръцкия парламент обсъжда днес въпросите около гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ и забавените субсидии за фермерите, които предизвикаха протести в цялата страна, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Това предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Целта на комисията е да установи евентуални нарушения, както и да допринесе за възстановяване на надеждността на системата за изплащане земеделските субсидии, се посочва в нформацията.

На заседанието, предавано на живо от местни медии, е призован да свидетелства бизнесменът и земеделски производител Георгиос Ксилурис, известен като „Фрапес“.

„Не съм взел нито едно евро незаконно. Не е възможно да отговарям на нещо, което не познавам, на данни, до които нямам достъп. Позовавам се на правото си на мълчание“, каза той в началото на изслушването си. Изявлението на Ксилурис предизвика реакции, тъй като депутатите от различни партии настояха за информация дали свидетелят вече е и обвиняем от страната на правосъдието.

Заседанието на временната комисия се провежда на фона на продължаващите протести на фермери. Днес в град Кавала, Северна Гърция, земеделски производители, лозари и пчелари хвърляха мляко и слама пред вратата на сградата на областната администрация в града.

„Нито крачка назад от исканията ни, става дума за борба за оцеляване“, коментира Григорис Грузидис, председател на една от земеделските асоциация, цитиран от местни медии.

За 17:00 ч. днес е насрочена среща между протестиращите земеделци на остров Крит и представители на гръцкото правителство, съобщи телевизия "Скай". В срещата ще участват министърът на аграрното правителство Костас Циарас и областният управител Ставрос Арнаутакис, съобщи вицепремиерът Костис Хадзидакис пред телевизията.

На Крит са едни от най-интензивните прояви на протестиращите в цялата страна земеделци заради забавените субсидии след корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ по-рано тази година. На острова фермерите блокираха за няколко часа летището в Ираклион и влязоха в сблъсъци с полицията. Протест имаше и на летището в Ханя.

На извънредна среща при премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, провела се вчера, бе обсъдена възможността за ускоряване на плащанията към земеделските производители. На срещата, председателствана от министър-председателя, са дискутирани графиците за плащания на директни помощи, субсидии и компенсации в размер на над 1 млрд. евро до края на 2025 г., отбеляза телевизия ЕРТ.

Земеделците извършват блокади периодично на пътища, гранични пунктове и други части от транспортната инфраструктура на страната в зависимост от решенията на местните им събрания.

Гръцки земеделски производители и животновъди започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.