Американските власти публикуваха ново видео на заподозрян, който бяга от местопрестъплението след убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Фигурата, облечена изцяло в черно, тича по покрив, преди да скочи на земята.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че досега са получени над 7000 сигнала относно стрелеца, предаде "Би Би Си".

По-рано три полицейски източника казаха пред "Си Би Ес Нюз", че разследващите са смятали, че имат името на заподозрения, но по-късно обявиха, че тази следа е била безрезултатна.

Местните власти съобщиха, че щатът Юта възнамерява да поиска смъртно наказание за убийството на Кърк.

Тялото на Кърк беше транспортирано от Юта в Аризона на борда на Air Force Two. В самолета беше и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.