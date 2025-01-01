Властите публикуваха снимки на лице, съпричастно към убийството на Чарли Кърк и молят обществеността за помощ при идентифицирането му, предава CBS News.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Привърженикът на Тръмп Чарли Кърк почина, след като беше прострелян

„Търсим съдействието на обществеността за идентифициране на това лице във връзка със смъртоносната стрелба срещу Чарли Кърк в Университета Юта Вали,“ гласи публикацията.

Кадрите показват видимо млад мъж с бяла кожа, но той е трудно да бъде идентифициран защото е с тъмни очила и шапка с козирка.

Затова ФБР обяви награда от 100 000 долара за информация, която би помогнала за разкриване на самоличността на стрелеца, чието оръжие - снайперска пушка - беше открито по-рано днес.

Карта показва мястото, където Чарли Кърк е бил прострелян – в централния вътрешен двор на Университета Юта Вали, който е заобиколен от университетски сгради.

Говорителка на университета заяви в сряда, че смятат, че изстрелът е бил произведен от сградата Losee Center. Видео, проверено от CBS News, показва човек, който бяга по покрива на сградата в моментите след стрелбата – на около 120 метра от мястото, където Кърк е говорил.

Властите не са потвърдили дали този човек е свързан с нападението. Видео, заснето с дрон след това, показва полицейска лента на покрива, където е бил видян човекът.

Аудиозапис от диспечерския център, прегледан от CBS News, описва фигура на покрива на близка сграда, облечена в черен тактически шлем, черна маска и носеща дълго оръжие.

Боу Мейсън от Департамента за обществена безопасност на Юта заяви в четвъртък, че разследващите смятат, че заподозреният е стрелял от покрива, след което е скочил от сградата и е избягал в близкия квартал.

Пo-рано представители на правоприлагащите органи съобщиха, че оръжието, използвано при стрелбата, е било открито и го описаха като „мощна, болтово-зареждаща се пушка“.