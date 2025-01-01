На 12 септември властите обявиха, че са задържали лицето, за което се смята, че е убило Чарли Кърк, консервативен активист и близък съюзник на американският президент Доналд Тръмп.

Кърк беше прострелян, докато говореше на събитие в Utah Valley University (UVU) в град Орем, щата Юта, на 10 септември.

Ето какво се знае засега:

Заподозреният

Тайлър Робинсън, на 22 години, е в ареста след като баща му и приятел помогнали да бъде предаден в късната вечер на 11 септември, съобщи губернаторът на Юта Спенсър Кокс на пресконференция.

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти, където е живял със семейството си, на около 400 км югозападно от Орем, близо до известния национален парк Зион.

Снимки, публикувани от майка му Амбър в социалните мрежи, показват сплотено семейство. Тайлър е най-големият от тримата синове. Съседите разказаха за медиите, че семейството е мормонско.

Dixie Technical College съобщи, че Робинсън е трети курс в програма за електротехника, а Utah State University заяви, че е учил там един семестър през 2021 г.

Стрелбата

Кърк, ръководител на най-голямото движение за консервативна младеж в страната, на което е съосновал през 2012 г. на 18 години, говорел около обяд на 10 септември, когато се чул изстрел.

31-годишният активист паднал с огнестрелна рана в шията, според графично видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи. Доналд Тръмп обяви смъртта му няколко часа по-късно.

Властите съобщават, че Робинсън използвал високоскоростна, болтова пушка, стреляйки от покрива на сграда на разстояние до 185 метра. Убиецът лежал по корем, позиция, която може да увеличи точността на изстрела.

Мотивът

Семейството на Робинсън казало, че той „е станал по-политически“ през последните години и е обсъждал предстоящото събитие на Кърк в UVU, критикувайки консервативния инфлуенсър, според Кокс.

Робинсън бил регистриран за гласуване като безпартиен.

Кърк беше герой за десните и помогна на Тръмп да мобилизира младите избиратели при победата му през ноември. В същото време инфлуенсърът беше изключително спорна фигура, защитаваща твърди позиции по расата, пола и притежанието на оръжие.

Въпреки това много негови критици признаваха готовността му да дебатира.

Мотивът на стрелбата остава неясен, но голямо внимание се обърна на надписите върху гилзите, открити на местопрестъплението: Една гилза носела надпис: „Hey, fascist! Catch!“; Друга имала „Bella ciao“, очевидно препратка към италианска антифашистка песен от Втората световна война; Други гилзи били маркирани със символи и надписи, свързани с онлайн гейминг културата.

САЩ имат дълга история на политическо насилие, включително два опита за убийство на Тръмп и многократни стрелби по политици, както и масови стрелби от млади, често психически нестабилни мъже с лесно достъпни огнестрелни оръжия.