Вследствие на обилните валежи, паднали на 15 февруари, в Ардино, в квартал „Здравец“, на ул. „Преспа“, е отнесен част от скат, в резултат на което се е образувало срутище в непосредствена близост до жилищни сгради.
По разпореждане на кмета на общината инж. Изет Шабан е назначена комисия, която е извършила оглед на място и е изготвила констативен протокол за състоянието на терена и степента на риска, съобщиха от Общината.
За възникналата ситуация ще бъде изготвена и изпратена официална информация до Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, откъдето ще се очаква финансиране за укрепване и възстановяване на засегнатия участък.
Община Ардино предприема необходимите действия за ограничаване на риска и обезопасяване на района до осигуряване на средства и започване на строително-укрепителни дейности.
Вследствие на обилните валежи сериозно е компрометирана бетонната част на железобетонния мост над река Арда, част от републиканската пътна мрежа в района на ардинското село Китница.
Община Ардино своевременно е уведомила Районната пътна служба, Областното пътно управление в Кърджали и Областният управител Никола Чанев с настояване за предприемане на незабавни аварийно-възстановителни мерки.
Припомняме, че за пети път от началото на 2026 година кметът инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи от 15 февруари.
Причината отново е повишеното водно ниво на река Арда, което за пети път тази година залива железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.
Съоръжението е станало непроходимо и отново прекъсва единствената транспортна връзка на жителите от шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.