Само за месец за трети път обявиха частично бедствено положение в община Ардино заради валежите.

Кметът инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилни валежи и снеготопене при обявен „червен“ код в периода 3-5.

В резултат на повишеното водно ниво на река Арда, е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа - в района на село Китница. Униформени осъществяват дежурство в района на моста.

Съоръжението е станало непроходимо, което отново остави без пътна връзка редица населени места.

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Засегнатият мост е единствената транспортна връзка за жителите на тези села. Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране на безопасността на населението.