За пети път от началото на 2026 година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обявява частично бедствено положение вследствие на обилните валежи от 15 февруари.

Причината отново е повишеното водно ниво на река Арда, което за пети път тази година залива железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Поройните дъждове у нас затвориха пътища, предизвикаха наводнения и оставиха селища без ток (ОБЗОР)

Съоръжението е станало непроходимо и отново прекъсва единствената транспортна връзка на жителите от шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Мярката обхваща част от територията на общината и е насочена към гарантиране безопасността на населението.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.