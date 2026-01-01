Столичният инспекторат подкрепи доброволческата акция за почистване на наносите от зимните обработки по “Симеоновско шосе” от изминалия уикенд. Извозени бяха близо 500 кг събрани отпадъци от доброволците след акцията „Аз за теб. Ние за тях“.

“Оценяваме високо гражданската активност - всяка инициатива, която прави градът ни по-чист и по-подреден, е израз на грижа за града, в който живеем. Свързахме се с организаторите и ще продължим да работим заедно,” коментира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Припомняме, че група столичани доброволно организираха почистване на участък от бул. „Симеоновско шосе“ в отсечката след бул. „Иван Странски“. Инициативата „Аз за теб. Ние за тях“ беше насочена към премахването на натрупаните остатъци от наноси – кал, пясък и отпадъци, както и смеси против заледяване, използвани през зимния сезон.

“Важно е да включваме гражданите по начин, който е на първо място безопасен за всички, затова тази седмица ще проведем среща с г-н Дамян Илиев, за да организираме бъдещите акции в добра координация и с гаранция за сигурността на участниците,” допълни Неделков.

Столична община

● Текущото почистване на улиците в София се извършва от фирми по договор със Столична община. Дейностите се планират основно през почивните дни, когато трафикът е по-слаб и при трайно задържане на положителни температури и сухо време, след дните с интензивно разпръскване на смеси против заледяване.

● От началото на годината досега са почистени наноси по ключови улични платна в районите „Овча купел“, „Красно село“, „Люлин“, „Сердика“, „Възраждане“, „Студентски“ и „Кремиковци“, като приоритетно са обработени трасетата на масовия градски транспорт. Към момента почистената площ е близо 85 декара.

● С трайното затопляне на времето и съвместно с гражданите, през следващите месеци са планирани последващи дейности по почистване на наноси на основни пътни артерии в София, с предприети всички мерки по обезопасяване на процеса и навременна координация между институциите за успешно и безопасно протичане на дейностите.

Изразяваме своята благодарност към г-н Дамян Илиев за активната гражданска позиция и проявената инициатива.