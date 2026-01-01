Националната агенция за приходите (НАП) предупреждава за разпространението на фалшиви имейли, които имитират официални съобщения на институцията. Заглавието на тези съобщения е: „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..“.

Текстът на имейлите съдържа и съобщения от рода на: „Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г."; "Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка"; "За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни“.

В съобщението също така се посочва краен срок и се описват стъпките, които потребителят трябва да предприеме, за да получи сумата, като се изисква въвеждане на лична и банкова информация.

От НАП уточняват, че не изпращат имейли с искане за потвърждаване на банкови данни или лична информация на своите потребители. Това е типична „фишинг“ атака, целяща кражба на чувствителни данни като банкови сметки, потребителски имена и пароли.

Как да се предпазите:

► Никога не въвеждайте лични или банкови данни в имейли, които изглеждат съмнителни;

► Проверявайте официалния сайт на НАП за информация за възстановявания на данъци;

► Ако сте получили такъв имейл, изтрийте го незабавно;

► Фишинг атаките стават все по-сложни, затова е важно да бъдете внимателни и да проверявате източника на всяко съобщение, което изисква чувствителни данни;

Повече информация вижте в линка: „Фишинг“ и как де се предпазим?