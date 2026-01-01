Три автобуса и влекач са изгорели при пожар на неохраняем служебен паркинг през нощта в Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София. При пожара частично са изгорели бус и автомобил.

Сигналът в полицията е подаден около 02:20 часа.

След пожара в Костинброд: Ще бъдат закупени нови след решение на Общинския съвет

По случая е образувано разследване. За подобно престъпление законът предвижда от 1 до 8 години затвор.

Прокуратурата е уведомена по случая.

През ноември миналата година в Костинброд изгоряха автобуси и леки автомобили. На извънредно заседание тогава Общинският съвет реши да бъдат отпуснати 400 000 лева за закупуване на нови автобуси.