При пожар тази нощ в Костинброд изгоряха четири автобуса, един ученически автобус, два буса и леки автомобила, съобщиха от Общината на официалната си фейсбук страница. Автобусите са собственост общинско дружество „Общински превози – Костинброд“.

От МВР информираха, че сигналът за пожара е получен рано тази сутрин. Първи на място са се отзовали служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача е била да се уверят, че няма пострадали граждани. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на пожарните екипи.

В локализирането на пожара са участвали пожарни екипи от Костинброд, Сливница и София.

Община Костинброд ще успее да се справи с поддържането на обществения транспорт. Жителите ще бъдат превозвани нормално. Това каза пред БТА областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, която посети Костинброд. Причините за пожара все още се изясняват, каза тя.

В края на работния ден общинските съветници се събраха на извънредно заседание и взеха решение да бъдат отпуснати 400 000 лева за закупуване на нови автобуси, каза председателят на Общинския съвет д-р Атанас Тенев. Предложението бе прието с пълно мнозинство. Той посочи, че част от средствата ще отидат и за покриване на щетите. Ще бъде решено как ще бъдат купени автобусите и каква част от средствата ще отидат за тях и за покриване на щетите от пожара. Средствата са осигурени чрез заем.