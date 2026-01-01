Али Хаменей
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес заяви, че американският президент Доналд Тръмп няма да успее да унищожи Ислямската република, предаде Франс прес.

„В едно от последните си изказвания американският президент каза, че в продължение на 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република. Казвам ви – и вие няма да успеете“, подчерта Хамаеней, преди началото на втория кръг преговори между Вашингтон и Техеран днес край Женева.

