Нова гражданска инициатива под името „Аз за теб. Ние за тях“ стартира дейността си в София. Зад проекта стои Дамян Илиев, известен в публичното пространство като Дзами. Началото бе поставено символично на 14 февруари – Деня на любовта, като организаторите заявиха амбиция да обединят млади и работещи хора около конкретни обществени каузи.

Първата акция на доброволците беше насочена към почистването на бул. „Симеоновско шосе“ – един от натоварените столични участъци, където през годините са се натрупали значителни замърсявания. Участниците почистиха замърсени зони край пътното платно.

Илиев отправи призив за включване чрез социалните мрежи, където публикува видеа с покана към съмишленици. По думите му инициативата цели да покаже, че активната гражданска позиция се изразява не само в думи, а в действия.

„Идеята е да се съберем млади, ентусиазирани, работещи и трудолюбиви хора и да влизаме в гражданска позиция с труд, със собствените си ръце. От около три часа чистим булеварда, който не е чистен, може би от 15 години. Изключително трудно е, изключително неприятно е, защото дишаме прах, но искаме да покажем на всички млади, работещи хора, че можем да постигнем чудеса“, заяви той.

Организаторите подчертават, че почистването на булеварда е само началото. В плановете им влизат и инициативи, насочени към подкрепа на деца без родителска грижа. Според екипа целта е да се насърчи активното участие на гражданите в подобряването на градската среда и да се даде личен пример за ангажираност.

От „Аз за теб. Ние за тях“ заявяват, че ще продължат да търсят нови каузи и доброволци, които да се включат в бъдещите им акции. По думите им именно обединените усилия на активни хора могат да доведат до видима промяна в обществото.

Ивет Иванова