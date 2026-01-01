Кметове от страната се събраха пред Кметството на село Бистрица в подкрепа на кмета на селото Самуил Попов, чийто автомобил и входната врата на къщата му вчера бяха подпалени.

„Приемам подкрепата с радост. Благодаря на всички колеги, които са пътували и от морето, и от цялата страна“, каза Самуил Попов пред БТА. „Приемам го като знак на подкрепа за това, че някои хора просто прекалиха, взели са се за недосегаеми и много велики“, коментира той и уточни, че има предвид поръчителите на палежа. Не знам кои са поръчителите, но, дай Боже, да разберем час по-скоро, допълни Попов.

Според мен е извършено, защото накърнявам икономически интереси, каза кметът на с. Бистрица. Той даде пример, че при нерегламентираното разтоварване на земни маси се спестяват такси, които не постъпват в общинския и държавния бюджет, но най-големият проблем е, че може да се образува свлачище, което да има катастрофални последици, както в курортния комплекс Елените. На територията на Бистрица е това разтоварище, уточни той и добави, че през юни миналата година е подавал сигнали в Министерството на земеделието, в район „Панчарево“, Столичния инспекторат, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – София, Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура.

Нападението над кмета на Бистрица: Една от версиите е заради сигналите му за нерегламентирано сметище (ВИДЕО)

Никола Гостев, кмет на с. Долно Камарци и заместник-председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България каза, че днес са дошли да подкрепят техния приятел и колега – кмета на Бистрица. Той действително ни е голям приятел, той е изключително добър човек и изключителен професионалист, посочи Гостев. Всеки е дошъл с някакъв проблем. Очакваме да дойдат властимащи хора тук, за да чуят проблемите, защото нас ни неглижират от всички страни, заяви още кметът на Долно Камарци. Според него причините за палежа в Бистрица може да са големи, от всякакво естество.

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че са задържали петима мъже в село Бистрица при полицейска операция във връзка с издирването на извършителите на палеж в имота на кмета Самуил Попов. Сигнал за палежа е получен около 1:30-1:40 ч. след полунощ, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, казаха от МВР.