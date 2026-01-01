Една от версиите, по които полицията работи относно нападението над кмета на Бистрица е, че той е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.

Задържаха петима след палежа на колата и къщата на кмета на Бистрица

Припомняме, че в нощта срещу понеделник бяха подпалени автомобилът и входната врата на дома на кмета на софийското село - Самуил Попов. На кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор, спират пред имота и разливат запалителна течност от туби. След това бързо напускат мястото, предава NOVA .

По това време в къщата са били кметът и негови близки. За щастие, без пострадали, но със сериозни материални щети и много въпроси. Кой стои зад палежа на автомобила и дома на Попов месеци, след като маскирани с бухалки нахлуха в кметството?

„Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигнала ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година, тогава е започнало насипване на земни маси. Може е да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в „Елените”. Подавал съм сигнали.

Маскирани мъже са подпалили колата на кмета на Бистрица: Вижте кадри от палежа (ВИДЕО)

Първият е от 2019-2020 г., бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един да Даниел Митов, те останаха невръчени.

След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на министъра на МВР. Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи.

Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно”, обясни кметът на населеното място. Националното сдружение на кметовете излезе с остра декларация след нападението над кмета. В знак на подкрепа и като протест срещу насилието и сплашването, кметове от цялата страна ще се съберат пред дома му във вторник.