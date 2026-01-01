/ МС, пресцентър

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на външните работи на първата за 2026 г. членска вноска на България към Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) в размер на 6 206 273 евро. Това стана ясно от пресслужбата на правителството.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г като извънбюджетен инструмент на Европейския съюз. Чрез него се финансират инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, които имат военни или отбранителни последици.

Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, насочени към изграждането на интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез ЕМПМ се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ, включително осигуряване на военно или несмъртоносно оборудване, инфраструктурна и техническа подкрепа с цел увеличаване на отбранителните способности на партньорите.

Средствата по Европейския механизъм за подкрепа на мира се събират ежегодно чрез вноски от държавите членки на Европейския съюз.

С Решение № 704 от 7 октомври 2021 г. правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции за осигуряване на изплащането на ежегодната национална вноска на България в бюджета на механизма. Двете министерства са определени и за представителството на страната ни в Комитета на ЕМПМ, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, представляващи действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.

