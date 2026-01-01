Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на външните работи на първата за 2026 г. членска вноска на България към Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) в размер на 6 206 273 евро. Това стана ясно от пресслужбата на правителството.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г като извънбюджетен инструмент на Европейския съюз. Чрез него се финансират инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, които имат военни или отбранителни последици.

Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, насочени към изграждането на интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез ЕМПМ се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ, включително осигуряване на военно или несмъртоносно оборудване, инфраструктурна и техническа подкрепа с цел увеличаване на отбранителните способности на партньорите.

Средствата по Европейския механизъм за подкрепа на мира се събират ежегодно чрез вноски от държавите членки на Европейския съюз.

С Решение № 704 от 7 октомври 2021 г. правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции за осигуряване на изплащането на ежегодната национална вноска на България в бюджета на механизма. Двете министерства са определени и за представителството на страната ни в Комитета на ЕМПМ, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, представляващи действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.