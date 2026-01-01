Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет с РМС № 233 от 2024 г.

Планът е за намаляване на административната тежест и съдържа общо 235 мерки, които са в следните основни направления: отпадане на изискуеми документи, служебно събиране на информация, установяването на процедурите по предоставянето на услуги в закон, намаляване на срокове, подобряване на дейностите по администриране на регистри, разширяване на тяхната използваемост в административните производства и др. За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 91 закона.

Към 31 декември 2025 г. статусът на изпълнение на 235-те мерки за намаляване на административната тежест е както следва:

1. Законът е обнародван в „Държавен вестник“: 33 мерки (14,0%).

2. В процес на изпълнение: общо 156 мерки, като от тях (66,4%):

2.1. Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в 51-вото Народно събрание: 52 мерки.

2.2. Законопроектът е в процес на изработване: 104 мерки.

3. Изпълнението не е започнало: 46 мерки (19,6%).

Пример за изпълнени мерки със съществен ефект са мерките, реализирани със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 95 от 7 ноември 2025 г.), с който отпада изискването за представяне на копия от скици и други кадастрални данни и се въвежда задължение за служебно събиране на необходимата информация. В допълнение, в редица закони отпадна изискването за предоставяне на документи, удостоверяващи завършено образование, като информацията се набавя по служебен път.

Одобреният доклад за изпълнението на плана ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg)