NOVA постави началото на пролетния телевизионен сезон снощи със „Сезона - Слънце“ на хитовия формат „Като две капки вода“. Според официалните пийпълметрични данни, предаването е категоричният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) с аудиторен дял от 51.5%. Това е най-силният старт на сезон на „Като две капки вода“ в цялата история на шоуто в България. Ретроспекция на стартовете на всички развлекателни предавания от праймтайма на NOVA показва, че този епизод е регистрирал и абсолютен рекорд като аудиторен дял за последните 15 години.

Освен отчетената огромна аудитория за телевизионен формат, първият епизод на „Като две капки вода“ оставя конкуренцията далеч назад. С разлика от над 5 пъти в същата възрастова група спрямо втората телевизия в класацията, стартовият епизод на хитовото шоу за звездни преобразявания е развлекателното праймтайм предаване на NOVA, отчело най-голяма преднина пред втората телевизия за цялата история на канала.

Общият брой уникални гласувания за победител в мобилното приложение NOVA PLAY само за 30 минути са над 65 000, което е значително повече спрямо предходната година.

„Като две капки вода“ предизвиква силен интерес и в интернет. Платформите на NOVA са отчели над 55 000 гледания на живо в nova.bg и NOVA PLAY. Само за един ден, гледанията на публикациите във Facebook са 6.5 милиона (с 1.5 милиона повече от миналата година), а в Instagram са отчетени още над 1.1 милиона гледания. В рамките на часове, съдържанието е достигнало до над 900 000 потребители, а официалните страници на шоуто отчетоха над 520 000 посещения.

Тази вечер предстои в ефира на NOVA да се завърне и още един хитов праймтайм формат с нов горещ сезон – Hell`s Kitchen. Кои са новите претенденти за одобрението на шеф Виктор Ангелов и титлата „Най-добър готвач на България“, ще стане ясно в 20:00 часа.