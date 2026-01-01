Италианският гражданин Николай Леоне днес е на 26 години. Но когато е бил на 2 годинки той е бил осиновен от България от семейство от италианското градче Сан Никандро Гарганико.

Неотдавна обаче Николай Леоне, който се отличава с целеустременост, решава да открие биологичното си семейство в България и намерението му се увенчава с успех, отбелязват италианските издания "Фоджа тудей" и "Фанпейдж".

Младият мъж открива, че биологичните му родители живеят в българския град Ябланица и отива да се срещне с тях. Там открива, че има петима братя и сестри и научава, че е имал и брат близнак. В официални документи пише, че близнакът му е починал, когато е бил само на един месец. Но биологичната майка на Николай Леоне му казва, че никога не е виждала трупа на детето и това подхранва съмнения у младия мъж каква е реалната съдба на това бебе.

Днес осиновеният в Италия българин, подкрепен от адвокат, се опитва да възстанови фактите и да разбере какво в действителност се е случило през 1999 г. Николай Леоне разказва пред италианските издания, че за него издирването на този брат, за когото той мисли, че може да е жив, е мисия.

“Всеки живот има право на истина. И на моя брат, ако е все още е жив и се разпознава в тези редове, бих искал да кажа, че го чакам", казва Николай Леоне.