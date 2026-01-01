Ограничиха движението за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала заради снеговалеж и снегопочистване.

Това каза заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. По високите части на Родопите вали сняг, а в ниските дъжд.

Възстановено е движението по пътя Смолян - Средногорци

Изчистена е скалната маса на път III - 863 Момчиловци-Баните, между с. Виево и с. Славейно, и движението е възстановено.

От Областно пътно управление-Смолян призоваха водачите да шофират с повишено внимание.