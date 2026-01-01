Възстановено е движението по път II - 86 Смолян - Средногорци при км 118+600 между селата Търън и Равнища, съобщи заместник-областният управител Андриян Петров. Пътят беше затворен вчера заради свлачище. Скалната маса вече е почистена.

Тази сутрин свлачище имаше и на път III - 863 Момчиловци - Баните при км 15+58, между селата Виево и Славейно. Движението в района се извършва в едната лента.

Сняг вали по високите части на Родопите, посочиха от Областно пътно управление – Смолян. Към момента няма въведени ограничения.