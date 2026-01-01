Движението по път III - 863 Момчиловци - Баните при км 15+58, между селата Виево и Славейно, е временно ограничено заради свлачище, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян.

На участъка е поставена сигнализация. Очаква се на място да пристигне техника, която да разчисти земната маса.

Падналото вчера свлачище между селата Търън и Равнища продължава да се разчиства, като движението се осъществява в една лента.

Пътните настилки на територията на област Смолян са мокри. Към момента няма въведени други ограничения, допълниха от ОПУ.