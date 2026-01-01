Част от улица "Мусала" в подножието на лесопарк "Хисарлъка" в Кюстендил е затворена заради опасност от падащи камъни, съобщават от Общината. По нея движението е само в едната посока.

Рисковият участък обхваща района от къща №2 до сградата на ловно-рибарско сдружение "Елен", около 500 м. Там, както и на самата улица, има и паркирани коли, под улицата се изгражда първата в страната християнска детска градина с параклис. Минава и пешеходна пътека, както и стълбище към хълма "Хисарлъка".

Скатът е с голяма денивелация, вероятността от падащи камъни и скали при обилни валежи е голяма. Проблемната зона е обозначена със сигнална лента и е обезопасена с метални пана, предаде БНР.

От Община Кюстендил призовават гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват поставената сигнализация с оглед тяхната безопасност. Вероятно мярката ще продължи със седмици. На спускане от хълма "Хисарлъка" по пътя, водещ до известно заведение над града, има пропадане на платното, което също е обозначено със сигнални ленти.