Офис на партия "Величие" на улица "Гребен планина" в столичния квартал "Лозенец" е бил обект на нападение. Това твърдят от партията във видеоизлъчване, публикувано в социалните мрежи.

Счупено е стъклото на входната врата. Алармата не е била задействана по време на нападението, а едва тази сутрин, когато активистка на партията се е доближила, разказа симпатизант на "Величие".

"Пристигнахме в 9:00 часа сутринта да се подготвим, да отидем до Съдебната палата и от нищото се активира алармата и пищи отвсякъде. Но същевременно жената, която отваря, нито е докоснала, нито нищо, само се е доближила до съответната дупка, която е във вратата и се разпищя цялата аларма. Извикаха СОТ и наистина се видя огромна дупка. Кажи-речи на нивото на очите на човек, висок 1,70-1,80 метра. Изглежда като изстрел директно в стъклопакета. Той е двоен и е паднала картина, която е, кажи речи осем-десет метра навътре в офиса. Не се виждат камъни или нещо от този сорт. Последно е била активирана алармата в 15:00 ч. вчера, но иначе няма никакви други следи по другите прозорци", обясни той.

На място са били извикани полицейски служители на Четвърто Районно управление на МВР.