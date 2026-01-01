Член и официален координатор на „Величие“ за Гоце Делчев е бил пребит с дървени пръти и са му били отправени преки смъртни заплахи. За това съобщиха от пресцентъра на партията.

От там се посочва, че са пратили сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание.

„Величие“: Прокуратурата в България защитава хора, близки до властта

Сигналът е за нападение спрямо инж. Станислав Жулев, при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността, се посочва в съобщението. По време на побоя нападателите са отправили реплики: „Ще те убием“, както и намерение за довършване на деянието: „Да го удавим в канала!“, а след това заплаха за последващо посегателство: „Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим“.

От партията допълниха, че случаят има и ясно изразен институционален и политически контекст, който изисква самостоятелна проверка.

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници, както и за предприемане на спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство, се посочва в съобщението.

През септември от партията информираха за отправени заплахи към Ивелин Михайлов, получени по електронната поща на „Величие“.