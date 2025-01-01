Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Има задържани, съобщи NOVA.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски, където е позициониран "Исторически парк". Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура

Запори за над 2 млн. лв. са натрупали фирми, свързани с Ивелин Михайлов

Ивелин Михайлов потвърди новината за проверките в профила си във Facebook.

„Сутринта са влезли у дома и във всички познати хора, които имам, някои от които нищо общо са нямали с цялата работа, но и там са влезли, за да могат да ударят навсякъде“, коментира във видео Михайлов. Според него всеки, който е неудобен, „тръгват да му измислят нещо и после чакат да има договорка“.

„Радостин Василев беше бухалката на властта. Вдигна шума, някой трябваше да го направи. Ето го – две-три седмици и днес всичко е факт. Ние няма да се предадем и няма да клекнем. Но най-вероятно ще направят така, че да не може да извършим политическа дейност, да сме очернени. Най-вероятно сега ще видим могат ли да ми искат имунитета“, коментира още лидерът на „Величие“.

Михайлов добавя, че полицаите „не са правили грозни схеми“, а са дали време на децата му да отидат на училище. „Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел“, казва Михайлов. Според него ПП-ДБ се договаря с Борисов и той ще им прати хора на протестите.

Комплекс „Исторически парк“ от месеци е обект на разследвания и публични спорове. Проверка на журналиста от „Капитал“ Йоан Запрянов показа, че за последната година дружества, свързвани с идеолога на проекта и настоящ председател на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов, са натрупали запори за над 2,1 млн. лв.

Разпада ли се „Исторически парк“

Паралелно с това в разследване на Нова телевизия журналистът Васил Иванов установи, че на 26 март т.г. Михайлов е прехвърлил дружеството „Задружно“ ЕООД на Йорданка Савова, носеща името на неговата майка, малко преди налагането на възбрана от НАП. Между март 2024 г. и юли 2025 г. приходната агенция е наложила общо 323 възбрани върху 137 имота на съпругата му Вася Михайлова, с която са във фиктивен развод от 2015 г.

Проектът „Исторически парк“ в с. Неофит Рилски бе рекламиран като мащабна туристическа атракция, но през 2023 г. временна парламентарна комисия стигна до заключение, че структурата му функционира като финансова пирамида. ДАНС и НАП започнаха проверки, а предоставен на депутатите доклад съдържаше данни за връзки между Михайлов и руски служби. Разследване на „Капитал“ разкри и схема за финансиране чрез множество краткосрочно изтеглени потребителски кредити, сред които и шест за над 160 хил. лв., фигуриращи в декларацията на тогавашния председател на ПП „Величие“ Албена Пекова. В същото време вложители твърдят, че не могат да получат обратно средствата си, докато Михайлов заявява, че дружествата предлагат активи вместо парично връщане.

Ивелин Михайлов се оттегля от „Исторически парк“, отдава се изцяло на партия „Величие“

По повод репортаж в „Здравей, България“ от 2 септември 2025 г. партия „Величие“, както и изпълнителният директор на „Исторически парк“ Боян Петков, изпратиха право на отговор. Според тях използваните в ефир формулировки представляват клеветнически внушения, а твърденията за „финансова пирамида“, за прехвърляне на фирми с цел укриване и за участие в кредитна схема нямат съдебна или доказателствена стойност.

От „Исторически парк“ твърдят, че дружеството функционира нормално, приема посетители и развива проекти, а показаните в репортажа кадри не отразяват реалното състояние на комплекса.