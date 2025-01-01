Скандалният комплекс „Исторически парк“ отново се оказа в центъра на общественото внимание. Само за последната година дружествата, свързвани с идеолога на проекта и настоящ председател на парламентарната група „Величие“ - Ивелин Михайлов, са натрупали запори за над 2,1 млн. лв., показва разследване на журналиста Йоан Запрянов от „Капитал“.

Прехвърляне на фирма на майката

Журналистът на NOVA Васил Иванов откри и разгледа документите, до които има публичен достъп. Проверката му установи, че на 26 март т.г. Михайлов прехвърля едно от дружествата си – „Задружно“ ЕООД, на Йорданка Савова, която носи името на неговата майка. Това става непосредствено преди фирмата да получи възбрана от НАП.

Паралелно с това, между март 2024 г. и юли 2025 г., Приходната агенция е наложила общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата на Михайлов – Вася Михайлова. Двамата са във фиктивен развод от 2015 г., но по документи все още са свързани.

Съмнения за финансова пирамида

Проектът „Исторически парк“ в село Неофит Рилски, Варненско, бе рекламиран като мащабна туристическа атракция с къщи и сгради в стила на Първото и Второто българско царство. С времето обаче той стана обект на редица проверки.

През 2023 г. временна парламентарна комисия заключи, че паркът функционира като финансова пирамида. ДАНС и НАП започнаха разследвания, а доклад на агенцията, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби. Скоро след това групата се разпадна заради напускането на шестима депутати. Докладът беше изпратен към прокуратурата заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а „Величие” влезе в настоящото Народно събрание след решение на Конституционния съд.

Кредити през „двуседмична вратичка“

Разследване на „Капитал“ показва още, че част от финансирането на парка е осигурявано чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици – преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на парка с обещание, че то ще обслужва вноските.

Разпада ли се „Исторически парк“

Резултатът - кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми. Сред хората, участвали в схемата, е и Албена Пекова – официален председател на партия „Величие“. По данни от имотната ѝ декларация тя няма собствено имущество, но има шест потребителски кредита на стойност над 160 хил. лв.

Богати декларации, бедни вложители

Самият Ивелин Михайлов в своята декларация от 25 май 2025 г. посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хил. лв., дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в „Исторически парк“ твърдят, че не могат да получат обратно парите си.

„На хората предложихме активи срещу вложените средства. Те обаче искат пари, а такива в момента не можем да осигурим“, обяснява Михайлов във видеоклип, качен в социалните мрежи.

Ако върнем фактите назад, виждаме, че Михайлов излиза от управлението на „Исторически парк” още през декември миналата година. Постът управител взема близкият до него Боян Петков. Той е басист на група „Остава”. От разследванията на „Капитал” става ясно, че за последната година фирмите на идеолога на „Величие” Ивелин Михайлов, от които той формално излиза през април, след като става депутат, са натрупали запори за над 2 млн. лева.

Политическо измерение

Сагата около „Исторически парк“ се преплита и с политическата кариера на Михайлов. През 2023 г. той създаде партия „Величие“, а година по-късно формацията влезе в парламента.

Докато проверките срещу него продължават, а комплексът запустява, бъдещето на проекта остава неясно – както за инвеститорите, така и за хората, вложили лични средства в него.