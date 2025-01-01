Схемата, по която се строи "Историческият парк" се разпада, се твърди в разследване на вестник „Капитал”, цитирано от NOVA. От своя страна лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че паркът е можел да бъде използван от хотелиери, от туризма и бизнеса, но това не се е случило „по някаква причина“.

Според публикацията на „Капитал“ последната година дружествата на лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов, от които той формално излезе през април, след като стана депутат, са натрупали запори за над 2 млн. и 100 хиляди лева.

В разследването се твърди също, че общата сума е по-висока, защото Националната агенция по приходите е запорирала някои активи, предимно коли, без да им даде финансова оценка. Това са само задълженията към хазната, като по информация на изданието през различни частни съдебни изпълнители имало още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.

В статията се казва още, че сривът се дължал на липса на кредитиране, като самият парк имал минимални приходи от оперативна дейност и работел на загуба.

По темата Ивелин Михайлов направи изявление във Facebook, като заяви, че в подобни твърдения вижда опити да се ликвидира неудобната партия „Величие“.

„Ние не получихме никаква подкрепа. Паркът можеше да бъде използван от хотелиери, туризма и бизнеса. По някаква причина ние бяхме изолирани. Щом ще приключваме, ще си понесем отговорността“, заяви Михайлов.