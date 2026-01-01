Петима души загинаха, а четирима бяха ранени при пожар, избухнал в жилищен блок в испанския град Манлеу, близо до Барселона, съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ.
Пожарът е възникнал в таванско помещение на пететажна сграда, превърнато в жилище.
#MundoDCA | Cinco personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas de carácter leve en un incendio registrado este lunes en un bloque de pisos en la localidad barcelonesa de Manlleu, han informado los Bomberos de la Generalitat.— Diario de Centro América (@DiariodeCA) February 17, 2026
El fuego se ha originado por motivos que… pic.twitter.com/x8cfg8BUQJ
Около 21:10 ч. местно време обитатели на сградата са се обадили на телефон 112, за да съобщят за пожар на последния етаж и наличие на дим на стълбището.
Пожарът е потушен в 21:41 ч., като в този момент пожарникарите открили първата жертва - човек получил сърдечен удар. В помещението огнеборците открили още четири жертви.
Екипите от Спешна медицинска помощ разположили 11 линейки и два екипа за психологическа помощ.
Четирима души са получили леки наранявания при пожара – трима са били освободени след преглед от екипи на Спешна помощ, а четвъртият отказал транспорт до болница.
Причините за пожара се изясняват.