Индийски съд постанови смъртна присъда за трима мъже, признати за виновни за групово изнасилване на две жени, едната от които - израелска гражданка, и за смъртта на мъж в района на известния туристически обект град Хампи в южната част на страната миналата година, съобщиха днес местни медии, цитирани от Франс прес.
Двете жени са били част от група от петима души, която отказала да даде пари на тримата нападатели, съобщи информационния телевизионен канала Ен Ди Ти Ви (NDTV).
The First Additional District and Sessions Court on Monday awarded death sentence to three people convicting of raping an Israeli tourist and a homestay owner and murdering a tourist from Odisha, near Sanapur lake in the taluk, last March.#GangavathiVerdict #HampiCase… pic.twitter.com/nUp3bL7TfQ— Deccan Herald (@DeccanHerald) February 17, 2026
Осъдените, идентифицирани като Малеш, Сай и Шаранапа, хвърлили тримата мъже от групата, сред които един американски гражданин, в канал, преди да изнасилят жените.
На следващата сутрин един от мъжете бил открит мъртъв.
При постановяване на решението, което може да бъде обжалвано, съдията определи решението като „изключително необичайно“, отбеляза телевизионният канал.