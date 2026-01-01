/ iStock

Индийски съд постанови смъртна присъда за трима мъже, признати за виновни за групово изнасилване на две жени, едната от които - израелска гражданка, и за смъртта на мъж в района на известния туристически обект град Хампи в южната част на страната миналата година, съобщиха днес местни медии, цитирани от Франс прес.

Двете жени са били част от група от петима души, която отказала да даде пари на тримата нападатели, съобщи информационния телевизионен канала Ен Ди Ти Ви (NDTV).

Осъдените, идентифицирани като Малеш, Сай и Шаранапа, хвърлили тримата мъже от групата, сред които един американски гражданин, в канал, преди да изнасилят жените.

На следващата сутрин един от мъжете бил открит мъртъв.

При постановяване на решението, което може да бъде обжалвано, съдията определи решението като „изключително необичайно“, отбеляза телевизионният канал.

