В момента селцето Санта Мадалена е покрито със сняг, което само подсилва неговия живописен чар, привличащ все повече посетители, пише ДПА в репортаж от Италия. Наречено „най-красивото село в Южен Тирол“ от списание Geo, Санта Мадалена се намира в природен парк, включен в списъка на ЮНЕСКО. Въпреки това, то е все по-наводнено от туристи от Европа и дори от далечни държави като Китай.

Селцето, в което живеят около 500 души, е сгушено в сърцето на италианските Доломити, а на фона на назъбените планински върхове се откроява малката камбанария на църквата.

Хан и Ли, двама студенти от китайската столица, идват в селото, след като виждат снимка в интернет на 3000-метровия планински масив Гайслер. 24-годишният Хан казва: „Веднага разбрах, че трябва да отида там.“

В миналото, когато хората изпращаха пощенски картички, това би било идеален кадър. Сега фенове като Хан го наричат „инстаграмно“.

Повечето посетители не се задържат в Санта Мадалена, а просто се отправят към църквата, правят няколко снимки с телефоните си, качват ги и после си тръгват.

Петър Пернталер, кмет на община Вилньос, приписва големия интерес на факта, че преди няколко години китайска телекомуникационна компания е използвала алпийската панорама в реклама.

„Така започна цялата тази бъркотия“, казва той. И сега местните хора наистина страдат.

Негативната страна на новопридобитата слава на Санта Мадалена става ясна, когато туристическите автобуси започват да блокират тесните пътища в долината.

Сега дори туристическите агенции във Верона, на 200 километра разстояние, предлагат екскурзии до църквата: Ромео и Жулиета - сутринта, Санта Мадалена - следобед. А таксата от 250 евро за паркомясто за автобус не отказва нито един туроператор. Същото важи и за колите. Когато паркингите са пълни, хората си намират място в селото – където и да е, по какъвто и да е начин.

Ситуацията е най-тежка при църквата на хълма, на 15 минути пеша от селото.

Въпреки че бариера ограничава достъпа, някои посетители я игнорират и карат нагоре, макар че пътят е запазен за жители и гости, които присъстват на сватби или погребения.

В търсене на перфектната снимка много от тях не проявяват никаква сдържаност. Катерят се по огради, тъпчат ливади, оставят боклуци след себе си. За някои дори да платят по-малко от едно евро, за да ползват тоалетна, е прекалено много.

За известно време на фермата до църквата стои ръчно написана табела на три езика, че парцелът е частна собственост: Privatbesitz - Privat – Privata, но това не помага много.

Дъщерята на един фермер, която предпочита да не споменава името си, се оплаква: „Дори това не спира хората. Те влизат в кухнята ни с мобилните си телефони.“ Други влизат в обора и така добитъкът от фермата вероятно е сред най-сниманите в Европа.

Кметът коментира: „По-лошо е от Венеция. Хората нямат обноски. Личното пространство вече изобщо не се зачита.“

Общината обаче иска да сложи край на това скоро: пътят към църквата и селото ще бъде блокиран с модерна бариерна система, включваща камери, на стойност 20 000 евро .

Планира се тя да заработи най-късно през май. „Надяваме се, че това ще овладее ситуацията“, казва Пернталер. „Но не сме сигурни", добавя той.