Снегът, който започна да пада през нощта в по-голямата част от Босна и Херцеговина, причини сериозни затруднения в движението, особено в централните и източните райони на страната, предупреди Авто-мотоциклетният клуб на Босна и Херцеговина, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Товарният трафик е най-засегнат, като планинските проходи се превърнаха в критични точки, отбелязват от автоклуба. На камионите се препоръчва използването на вериги за сняг, а по някои маршрути движението е напълно забранено.

Пътуването от Сараево към източна Босна се извършва с големи затруднения, тъй като главният път преди това беше затворен заради повреда на мост, а новите снеговалежи блокираха обходните маршрути.

Допълнително затруднение пред шофьорите създаде преобръщане на цистерна за газ на главния път от Бугойно до Купрес, което наложи движението да се извършва само в една лента на прохода Копривница, отбелязва Ен1.

Авто-мотоциклетният клуб призова шофьорите да пътуват с повишено внимание, да използват вериги за сняг и да следват указанията на пътната полиция, за да се избегнат инциденти и блокирания по критичните планински маршрути.