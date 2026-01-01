Двама души бяха убити при взрив във военен обект в град Сертолово в руската Ленинградска област, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти и на канала „Маш“ в приложението „Телеграм“.

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила на територията на военно подразделение в Сертолово.

„Наредих на силите за сигурност да помогнат на въоръжените сили за разчистване на отломките и за спасяване на ранените при срутването на сграда на военната полиция на територията на военното подразделение в Сертолово“, каза Дрозденко. „В момента се установяват причините за инцидента“, добави той.

Според „Маш“ е възможно четирима души да са затрупани под развалините.