Стойността на потребителската кошница в България се задържа на 57 евро вече трета седмица - това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото на редовния брифинг в сградата на Министерския съвет.

"В плато сме. Трета седмица задържаме тази стойност. Да бъдем рационални към собствените си покупки", посъветва Иванов.

При търговията на едро от началото на годината към настоящия момент се отчита поевтиняване на фасула със 17 евроцента, при ориза с 3 евроцента. Ръст от 9 евроцента има при олиото, а яйцата остават без промяна на цената. Кашкавал е поскъпнал с 15 евроцента, сиренето с 3 евроцента, маслото с 15 евроцента, а киселото мляко бележи спад от 3 евроцента. Цената на прясното мляко от началото на година до сега се е повишила с 5 евроцента, а тази на свинското месо е спаднала с 29 евроцента.

Доматите са поскъпнали с 12 евроцента, краставиците със 17 евроцента, картофите с 8 евроцента, зелето с 4 евроцента, морковите с 5 евроцента, лукът с 5 евроцента, червеният пипер с 1,14 евро, зеленият пипер 1,73 евро, лимоните с 49 евроцента, бананите с 3 евроцента, мандарините с 30 евроцента, ябълките с 12 евроцента.

По думите на Иванов повишението на цените е предимно при цитрусовите плодове и зеленчуците, които не са характерни за сезона.

На годишна база през седмицата спрямо същата на изминалата година доматите са се повишили с 32 процента, краставиците с 42 на сто, тиквичките със 101 процента, лимоните със 71 на сто, червеният пипер със 17 процента, мандарините с 12 на сто, ябълките с 32 процента, картофите с 29 на сто, зелето с 29 процента, морковите с 3 на сто, лукът с 29 на сто, захарта с 4 процента, фасулът с 11 на сто, оризът с 3 на сто, брашното с 3 на сто, олиото с 3 на сто, яйцата с 37 процента, кашкавалът и сиренето с по 3 процента, маслото с 6 процента, свинското месо е поевтиняло с 1 на сто, а пилешкото е поскъпнало с 5 процента.

Според Иванов има балансираност на пазара и февруари е бил месец на стабилизиране на пазарно равнище.

Продължават проверките за качество на храните. Там, където се установява несъответствие, се издават предписания, стана ясно още на днешния брифинг.

Приоритетно се проверява поскъпването във фризьорските салони, салони за красота, козметични салони, кинкалерии, парфюмерии, хранителни стоки, магазини за облекло, заведения за хранене и развлечения, вендинг автомати и др. От общо 4323 проверявани стоки при 421 стоки има установено необоснавано повишение на цените, сред които плодове и зеленчуци, лекарства, колбаси, млечни продукти, кроасани, шампоани и др., отчетоха още от Координационния механизъм.

Месечната инфлация през февруари спрямо януари по предварителната оценка на Националния статистически институт (НСИ) е 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто по индекса на потребителските цени, съобщи председателят на НСИ Атанас Атанасов на брифинг в Министерския съвет.

Увеличение на цените има най-вече в областта на услугите. То е най-голямо при развлечения, спорт и култура - 15,3 на сто. Втората група с повишени цени са услугите на ресторанти и хотели с 9,1 на сто, а третата са образователните услуги с увеличение от 8,6 на сто. Атанасов посочи, че следващата група с повишени цени е тази на алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 6,2 на сто.

Здравеопазването е с намалена средна цена от 4 на сто, информациите и комуникациите бележат спад от 3 на сто, а транспортът - от 1,9 процента.