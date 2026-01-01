Клиент е платил с фалшива банкнота от 500 евро в заведение в курорта Боровец.

На 22 януари 2026 г. управител на заведение в курорта Боровец е подал сигнал в полицията, че два дни по-рано е получил от клиент банкнота с номинал от 500 евро, като на по-късен етап е установил, че същата е неистинска, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Заем, върнат с менте: Разследват фалшива банкнота от 500 евро в Смолянско

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване с цел изпращане за експертиза в БНБ.

По случая е регистрирана преписка.