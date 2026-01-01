Мъж на 22 години е привлечен като обвиняем за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в търговски обекти в Казанлък и в Стара Загора, съобщиха от прокуратурата.

Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление в търговски обекти в двата града в периода от 11 до 12 януари. Мъжът е прокарал в обращение две банкноти с номинал от по 100 евро, за които е знаел, че са неистински.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпитани са свидетели, иззети са записи от видеонаблюдение, изготвени са две технически експертизи, назначена е експертиза на банкнотите в Българската народна банка, посочват от обвинението. Обвиняемият е с взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 500 евро.

Извършват се и други действия по разследването по досъдебното производство под надзора на Окръжна прокуратура Стара Загора. Сигнал за случая в Казанлък беше подаден в полицията от 36-годишен мъж, който се е усъмнил, че в хранителен магазин в града е било заплатено с неистинска банкнота с номинал 100 евро.

По негови данни около 1:00 часа в търговски обект са влезли двама мъже, които са заплатили с банкнотата за стоки на незначителна стойност. По-късно от търговския обект са се усъмнили, че банкнотата може да е неистинска.

На 15 януари от полицията в Стара Загора съобщиха, че от началото на годината в областта са регистрирани пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти. Първият е от 4 януари в Раднево, следват случай в Стара Загора, както и три случая в Казанлък, от които два са регистрирани на 14 януари.

На следващия ден от Областната дирекция на МВР посочиха, че са подадени още два сигнала за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в Казанлък.